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  3. Месси скорее всего начнет матч против Крус Асуль на скамейке запасных. Это будет его дебют
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Месси скорее всего начнет матч против Крус Асуль на скамейке запасных. Это будет его дебют

MLS
(1 голосов)

Встреча начнется завтра в 3 утра

Месси скорее всего начнет матч против Крус Асуль на скамейке запасных. Это будет его дебют

Фото: ФК Інтер Маямі

Новина українською

Лионель Месси может дебютировать за "Интер Майами" уже завтра ночью в матче против мексиканского "Крус Асуль". Скорее всего аргентинец начнет поединок со скамейки запасных.

Лео должен будет выйти по ходу товарищеского матча, который начнется в 3:00 завтра, 22-го июля.

Напомним, что официально "Интер Майми" представил Лео на прошлой неделе, а о трансфере сам аргентинец рассказал ещё в начале июня.

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В статье: Лионель Месси Крус Асуль (Мехико) Интер Майами
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Источник:
theathletic.com

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