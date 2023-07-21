Месси скорее всего начнет матч против Крус Асуль на скамейке запасных. Это будет его дебют
Встреча начнется завтра в 3 утра
Фото: ФК Інтер Маямі
Лионель Месси может дебютировать за "Интер Майами" уже завтра ночью в матче против мексиканского "Крус Асуль". Скорее всего аргентинец начнет поединок со скамейки запасных.
Лео должен будет выйти по ходу товарищеского матча, который начнется в 3:00 завтра, 22-го июля.
Напомним, что официально "Интер Майми" представил Лео на прошлой неделе, а о трансфере сам аргентинец рассказал ещё в начале июня.
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Источник:theathletic.com
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