Месси: Было важно начать Кубок лиги с победы
Феерическая развязка матча
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Новичок "Интера" Майами Лионель Месси прокомментировал свой удачный дебют в США:
“Вперед. Было очень важно начать Кубок лиги с победы. Как для нас, так и для всех наших болельщиков. Мы продолжаем”, - написал Месси в Instagram.
В ночь с 21 на 22 июля по центральноевропейскому времени "Интер" с Кривцовым, Месси и Бускетсом в составе победил "Крус Асуль" в первом матче Кубка лиги. Лео вышел на замену во втором тайме и на исходе поединка принес победу своей команде точным ударом со штрафного.
Следующую встречу "Интер" проведет против "Атланты Юнайтед" в ночь с 25 на 26 июля по Киеву.
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