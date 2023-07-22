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Месси: Было важно начать Кубок лиги с победы

MLS
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Феерическая развязка матча

Месси: Было важно начать Кубок лиги с победы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "Интера" Майами Лионель Месси прокомментировал свой удачный дебют в США:

“Вперед. Было очень важно начать Кубок лиги с победы. Как для нас, так и для всех наших болельщиков. Мы продолжаем”, - написал Месси в Instagram.

В ночь с 21 на 22 июля по центральноевропейскому времени "Интер" с Кривцовым, Месси и Бускетсом в составе победил "Крус Асуль" в первом матче Кубка лиги. Лео вышел на замену во втором тайме и на исходе поединка принес победу своей команде точным ударом со штрафного.

Следующую встречу "Интер" проведет против "Атланты Юнайтед" в ночь с 25 на 26 июля по Киеву.

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В статье: Лионель Месси Крус Асуль (Мехико) Интер Майами
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