Месси: Было важно начать Кубок лиги с победы

Новичок "Интера" Майами Лионель Месси прокомментировал свой удачный дебют в США:

“Вперед. Было очень важно начать Кубок лиги с победы. Как для нас, так и для всех наших болельщиков. Мы продолжаем”, - написал Месси в Instagram.

В ночь с 21 на 22 июля по центральноевропейскому времени "Интер" с Кривцовым, Месси и Бускетсом в составе победил "Крус Асуль" в первом матче Кубка лиги. Лео вышел на замену во втором тайме и на исходе поединка принес победу своей команде точным ударом со штрафного.

Следующую встречу "Интер" проведет против "Атланты Юнайтед" в ночь с 25 на 26 июля по Киеву.