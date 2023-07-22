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Месси стал первым игроком в истории, кому удалось достичь отметки 700 голов без учета пенальти.

MLS
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И юбилейный гол оказался шедевром

Месси стал первым игроком в истории, кому удалось достичь отметки 700 голов без учета пенальти.

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси минувшей ночью принес победу "Интеру" Майами в своем дебютном матче в США. Аргентинец идеальным ударом со штрафного забил решающий мяч в компенсированное до второго тайма время.

Для него этот гол стал 700-м в карьере без учета пенальти. Месси стал первым игроком, достигшим такой отметки. Об этом сообщает ESPN.

Добавим, что согласно аналитическому порталу Transfermarkt в Лионеля в активе также 109 голов с пенальти. Кроме этого он не реализовал 31 удар с точки.

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В статье: Лионель Месси Интер Майами
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