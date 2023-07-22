Месси стал первым игроком в истории, кому удалось достичь отметки 700 голов без учета пенальти.
И юбилейный гол оказался шедевром
Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси минувшей ночью принес победу "Интеру" Майами в своем дебютном матче в США. Аргентинец идеальным ударом со штрафного забил решающий мяч в компенсированное до второго тайма время.
Для него этот гол стал 700-м в карьере без учета пенальти. Месси стал первым игроком, достигшим такой отметки. Об этом сообщает ESPN.
Lionel Messi has now scored 700 non-penalty goals in his career.— ESPN FC (@ESPNFC) July 22, 2023
The only player to have reached that milestone ???? pic.twitter.com/MXOB01gvDl
Добавим, что согласно аналитическому порталу Transfermarkt в Лионеля в активе также 109 голов с пенальти. Кроме этого он не реализовал 31 удар с точки.
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