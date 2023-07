Месси стал первым игроком в истории, кому удалось достичь отметки 700 голов без учета пенальти.

Лионель Месси минувшей ночью принес победу "Интеру" Майами в своем дебютном матче в США. Аргентинец идеальным ударом со штрафного забил решающий мяч в компенсированное до второго тайма время.

Для него этот гол стал 700-м в карьере без учета пенальти. Месси стал первым игроком, достигшим такой отметки. Об этом сообщает ESPN.

Lionel Messi has now scored 700 non-penalty goals in his career.



The only player to have reached that milestone ???? pic.twitter.com/MXOB01gvDl