Официально: Месси будет капитаном Интер Майами в следующем сезоне

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино подтвердил, что Лионель Месси будет капитаном команды в следующем сезоне. Он будет носить капитанскую повязку вместо бразильца Грегоре, который выступал за клуб с 2021-го.

Грегора с марта находился в лазарете, вторым капитаном был нападающий из Венесуэлы Жозеф Мартинес.

Месси уже играл с капитанской повязкой в своем дебютном матче против "Крус Асуль" (2:1). Тогда Лео сменил Бенджамина Кремаски и забил победный гол в ворота мексиканской команды со штрафного.

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Ранее о том, что Месси будет капитаном только ходили слухи.