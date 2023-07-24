Официально: Месси будет капитаном Интер Майами в следующем сезоне
Информацию подтвердил главный тренер
Фото: twitter.com/InterMiamiCF
Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино подтвердил, что Лионель Месси будет капитаном команды в следующем сезоне. Он будет носить капитанскую повязку вместо бразильца Грегоре, который выступал за клуб с 2021-го.
Грегора с марта находился в лазарете, вторым капитаном был нападающий из Венесуэлы Жозеф Мартинес.
Месси уже играл с капитанской повязкой в своем дебютном матче против "Крус Асуль" (2:1). Тогда Лео сменил Бенджамина Кремаски и забил победный гол в ворота мексиканской команды со штрафного.
Ранее о том, что Месси будет капитаном только ходили слухи.
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