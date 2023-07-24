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Официально: Месси будет капитаном Интер Майами в следующем сезоне

MLS
(1 голосов)

Информацию подтвердил главный тренер

Официально: Месси будет капитаном Интер Майами в следующем сезоне

Фото: twitter.com/InterMiamiCF

Новина українською

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино подтвердил, что Лионель Месси будет капитаном команды в следующем сезоне. Он будет носить капитанскую повязку вместо бразильца Грегоре, который выступал за клуб с 2021-го.

Грегора с марта находился в лазарете, вторым капитаном был нападающий из Венесуэлы Жозеф Мартинес.

Месси уже играл с капитанской повязкой в своем дебютном матче против "Крус Асуль" (2:1). Тогда Лео сменил Бенджамина Кремаски и забил победный гол в ворота мексиканской команды со штрафного.

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Ранее о том, что Месси будет капитаном только ходили слухи.

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В статье: Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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Источник:
theathletic.com

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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
24.07.2023 в 20:13
А он хоть "О море, море..." сможет спеть???
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