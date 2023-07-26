Спрос на джерси Интер Майами вырос в 25 раз после прихода Месси
Рекордные цифры Лео показывает не только на поле
Fabrizio Romano
Adidas не справляется со спросом на футболки "Интер Майами". Джерси с фамилией и номером Лео Месси на спине распроданы и появятся только по предзаказу в октябре.
Спрос на форму "Интер Майами" вырос в 25 раз с приходом Лео. Adidas старается производить футболки в необходимых количествах.
Лео пришел в "Интер Майами" этим летом и уже провел два первых матча за команду из США. В первом поединке против "Крус Асуль" Лео отметился победным голом со штрафного на 90+, а против "Атланты" Лео забил дубль и отдал голевой пас.
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Источник:marca.com
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