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Спрос на джерси Интер Майами вырос в 25 раз после прихода Месси

MLS
(1 голосов)

Рекордные цифры Лео показывает не только на поле

Спрос на джерси Интер Майами вырос в 25 раз после прихода Месси

Fabrizio Romano

Новина українською

Adidas не справляется со спросом на футболки "Интер Майами". Джерси с фамилией и номером Лео Месси на спине распроданы и появятся только по предзаказу в октябре.

Спрос на форму "Интер Майами" вырос в 25 раз с приходом Лео. Adidas старается производить футболки в необходимых количествах.

Лео пришел в "Интер Майами" этим летом и уже провел два первых матча за команду из США. В первом поединке против "Крус Асуль" Лео отметился победным голом со штрафного на 90+, а против "Атланты" Лео забил дубль и отдал голевой пас.

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В статье: Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
marca.com

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