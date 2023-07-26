Болельщики Интер Майами уходили с поля после замены Месси. Главный тренер отреагировал

Значительное количество фанатов стали покидать стадион после замены Лионеля Месси на 78-ой минуте матча с "Атлантой" (4:0). Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино заявил, что не заметил этого.

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– Я думаю, болельщики реагируют в соответствии с тем, что они видят, и с тем, что им передает команда. Многие приходят посмотреть на Лионеля. Знаменитости и обычные болельщики. Он выделяется, но он также может распространить эту поддержку болельщиков на остальную команду.

О массовом уходе болельщиков после замены Месси

– Я правда не заметил. Месси – игрок мирового уровня, некоторые болельщики, возможно, пришли сюда только для того, чтобы увидеть его, но он предпочел бы, чтобы болельщики остались до конца и аплодировали команде. Но я также могу их понять, – сказал Херардо Мартино по поводу второго матча Лео в составе "Интер Майами".

Напомним, что в матче против "Аталанты" Лео Месси и Серхио Бускетс впервые сыграли вместе после ухода Лео из "Басрелоны". Месси забил дважды, а также отдал 1 результативную передачу.