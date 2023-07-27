Месси подарил всем игрокам Интер Майами наушники в цветах клуба – Фото

Лионель Месси в честь первой игры за "Интер Майами" подарил товарищам по команде специальные наушники Beats в цветах клуба – розовом и черном. Одни из них заметили на Деандре Йедлине после матча с "Атлантой Юнайтед" (4:0).

Журналисты спросили Йедлина, где можно купить такие на ушники, на что он ответил: "Спросите Месси. Месси раздобыл их для команды. Я не знаю, купил ли он их, но он подарил всем наушники в честь своей первой игры", – сказал он.

Месси провел свой первый матч против "Крус Асуль", в котором забил решающий мяч на 90+ минуте.