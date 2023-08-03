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Месси принес Интеру победу в Кубке лиги. У него пять голов в последних трех матчах

MLS
(1 голосов)

Впервые за два года Лео заработал желтую карточку

Месси принес Интеру победу в Кубке лиги. У него пять голов в последних трех матчах

фото - Getty Images

UA-Футбол
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В ночь на третье августа стартовал плей-офф Кубка лиги в МЛС. "Интер", за который выступает Лионель Месси и Сергей Кривцов, на стадии 1/16 финала встретился с "Орландо", который в чемпионате занимает 5-е место в Восточной конференции.

Лео снова вышел в старте и снова стал ключевым игроком матча. Он открыл счет уже на седьмой минуте, воспользовавшись забросом из глубины. Соперник отыгрался после розыгрыша стандарта, но во втором тайме "Интер" вышел вперед благодаря пенальти.

А на 72-й Месси завершил быструю атаку, установив окончательный итог – 3:1 в пользу "Интера", который теперь в 1/8 финала сыграет с "Далласом".

Следует заметить, что Месси выглядел весьма заведенным в этом поединке, что можно объяснить множеством мелких фолов. Как следствие, аргентинец заработал желтую карточку, чего с ним на клубном уровне не случалось уже два года (до этого было в сентябре 2021 против "Брюгге" в Лиге Чемпионов). Хотя было также предупреждение в четвертьфинале ЧМ против Нидерландов.

Заметим, что Лионель Месси отличился в каждом из трех сыгранных матчей за "Интер", пока у него 5 забитых мячей, все в Кубке лиги.

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В статье: Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.08.2023 в 09:13
Лучший в мире... Просто недосягаемый ... Никогда и никем! Месси - единственный на вершине трона мирового футбола. Кстати, а почему уа-футбол проспал матч Барселона-Милан 1-0.?
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