Месси принес Интеру победу в Кубке лиги. У него пять голов в последних трех матчах
Впервые за два года Лео заработал желтую карточку
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В ночь на третье августа стартовал плей-офф Кубка лиги в МЛС. "Интер", за который выступает Лионель Месси и Сергей Кривцов, на стадии 1/16 финала встретился с "Орландо", который в чемпионате занимает 5-е место в Восточной конференции.
Лео снова вышел в старте и снова стал ключевым игроком матча. Он открыл счет уже на седьмой минуте, воспользовавшись забросом из глубины. Соперник отыгрался после розыгрыша стандарта, но во втором тайме "Интер" вышел вперед благодаря пенальти.
MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023
Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj
А на 72-й Месси завершил быструю атаку, установив окончательный итог – 3:1 в пользу "Интера", который теперь в 1/8 финала сыграет с "Далласом".
Doblete de MESSI #MIAvORL | 3-1 | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/8ryNpYhBZK— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023
Следует заметить, что Месси выглядел весьма заведенным в этом поединке, что можно объяснить множеством мелких фолов. Как следствие, аргентинец заработал желтую карточку, чего с ним на клубном уровне не случалось уже два года (до этого было в сентябре 2021 против "Брюгге" в Лиге Чемпионов). Хотя было также предупреждение в четвертьфинале ЧМ против Нидерландов.
Заметим, что Лионель Месси отличился в каждом из трех сыгранных матчей за "Интер", пока у него 5 забитых мячей, все в Кубке лиги.
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