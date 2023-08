Месси принес Интеру победу в Кубке лиги. У него пять голов в последних трех матчах

В ночь на третье августа стартовал плей-офф Кубка лиги в МЛС. "Интер", за который выступает Лионель Месси и Сергей Кривцов, на стадии 1/16 финала встретился с "Орландо", который в чемпионате занимает 5-е место в Восточной конференции.

Лео снова вышел в старте и снова стал ключевым игроком матча. Он открыл счет уже на седьмой минуте, воспользовавшись забросом из глубины. Соперник отыгрался после розыгрыша стандарта, но во втором тайме "Интер" вышел вперед благодаря пенальти.

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY



Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj