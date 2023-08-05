Уборщика стадиона Интер Майами уволили за автограф взятый у Месси. Он говорит: это того стоило
Такие корпоративные правила
Фото: twitter.com/InterMiamiCF
Уборщика стадиона "Интер Майами" Кристиана Саламанку уволили за то, что он взял автограф у Лионеля Месси. Колумбийский работник говорит, что "это стоило каждой секунды".
"Мне пришлось убирать туалеты в секторе, где паркуются автобусы. К счастью, я был на улице, когда подъехал автобус и все игроки вышли из него. Последним был Месси. Мне достаточно было крикнуть: "Эй, чемпион мира!" И он повернулся посмотреть.
Я расстегнул рабочую рубашку, а под ней у меня была футболка Аргентины. Он оставил автограф.
Потом подошла охрана, меня вывели и уволили, но это стоило каждой секунды", – сказал Кристиан.
Кристиан работал в компании, которая щанимается уборкой на спортивных мероприятиях и концертах. Работников стадиона (независимо клубных или из сторонних компаний) предупреждают о том, что они не должны подходить к звездам во время работы.
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