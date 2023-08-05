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Уборщика стадиона Интер Майами уволили за автограф взятый у Месси. Он говорит: это того стоило

MLS
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Такие корпоративные правила

Уборщика стадиона Интер Майами уволили за автограф взятый у Месси. Он говорит: это того стоило

Фото: twitter.com/InterMiamiCF

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Уборщика стадиона "Интер Майами" Кристиана Саламанку уволили за то, что он взял автограф у Лионеля Месси. Колумбийский работник говорит, что "это стоило каждой секунды".

"Мне пришлось убирать туалеты в секторе, где паркуются автобусы. К счастью, я был на улице, когда подъехал автобус и все игроки вышли из него. Последним был Месси. Мне достаточно было крикнуть: "Эй, чемпион мира!" И он повернулся посмотреть.

Я расстегнул рабочую рубашку, а под ней у меня была футболка Аргентины. Он оставил автограф.

Потом подошла охрана, меня вывели и уволили, но это стоило каждой секунды", – сказал Кристиан.

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Кристиан работал в компании, которая щанимается уборкой на спортивных мероприятиях и концертах. Работников стадиона (независимо клубных или из сторонних компаний) предупреждают о том, что они не должны подходить к звездам во время работы.

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В статье: Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
lanacion.com.ar

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