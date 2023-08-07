Глава Apple высказался о Месси в МЛС: Мы в восторге от Лео в Интер Майами. Он помог нам набрать подписчиков
Эффект Месси
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Apple Тим Кук высказался о переходе Лионеля Месси в североамериканскую лигу MLS. Он обрадовался трансферу.
Отметим, что стриминговый сервис Тима Кука Apple TV+ показывает прямые трансфляции MLS, где можно увидеть Лионеля Месси.
"Мы в восторге от нашего партнерства с МЛС, и мы в восторге от Месси в "Интер Майами". Мы превзошли наши ожидания по количеству подписчиков (Apple TV+), и тот факт, что Месси перешел в "Интер Майами", немного помог нам в этом – и поэтому мы очень рады этому", – рассказал Тим Кук.
В феврале Apple зкалючила 10-летний контракт с MLS на показ матчей.
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