Месси за 4 матча стал 4-м лучшим бомбардиром в истории Интер Майами

Лионель Месси забил 7 голов за свои первые 4 матча в "Интер Майами". Этого хватило, чтобы стать четвертым лучшим бомбардиром в истории клуба.

Столько же, только за 28 матчей, забил 30-летний колумбиец Джозеф Мартинес, который так же числится в команде, Льюис Морган за 58 матчей и Родольфо Писсаро за 62 матча.

Впереди только Роберт Тейлор с 8-ю голами, Леонардо Кампана с 16-ю и Гонсало Игуаин. Аргентинец лучший бомбардир в истории "Интер Майами" с 29-ю голами в 70-ти матчах.

Важно отметить, что "Интер Майами" существует с 2019-го. Клуб принадлежит Девиду Бекхэму.