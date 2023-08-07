  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Месси за 4 матча стал 4-м лучшим бомбардиром в истории Интер Майами
В тренде

Месси за 4 матча стал 4-м лучшим бомбардиром в истории Интер Майами

MLS
(1 голосов)

Нужно обогнать Игуаина

Месси за 4 матча стал 4-м лучшим бомбардиром в истории Интер Майами

Mike Ehrmann/Getty Images

Новина українською

Лионель Месси забил 7 голов за свои первые 4 матча в "Интер Майами". Этого хватило, чтобы стать четвертым лучшим бомбардиром в истории клуба.

Столько же, только за 28 матчей, забил 30-летний колумбиец Джозеф Мартинес, который так же числится в команде, Льюис Морган за 58 матчей и Родольфо Писсаро за 62 матча.

Впереди только Роберт Тейлор с 8-ю голами, Леонардо Кампана с 16-ю и Гонсало Игуаин. Аргентинец лучший бомбардир в истории "Интер Майами" с 29-ю голами в 70-ти матчах.

Важно отметить, что "Интер Майами" существует с 2019-го. Клуб принадлежит Девиду Бекхэму.

По теме
yellow-arrow
Глава Apple высказался о Месси в МЛС: Мы в восторге от Лео в Интер Майами. Он помог нам набрать подписчиков
yellow-arrow
Месси забил штрафной на 85-й. Интер отыгрался с 2:4 и выиграл по пенальти матч Кубка лиг – ВИДЕО
yellow-arrow
Уборщика стадиона Интер Майами уволили за автограф взятый у Месси. Он говорит: это того стоило
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде