Месси забил в 5-м матче подряд, Интер Майами вышел в полуфинал Кубка лиг
Сергей Кривцов тоже там был
Getty Images / Global Images Ukraine
Клуб из Майами продолжает свое победное шествие на Кубке лиг – турнире, в котором принимают участие клубы МЛС и Мексики. В ночь на субботу, 12 августа, "Интер" встречался с "Шарлотт".
Если на предыдущем этапе "Интеру" пришлось изрядно понервничать в игре с "Далласом", то в четвертьфинале он уже доминировал. По крайней мере, во владении мячом и создании опасных моментов. Судьба встречи была решена еще в первом тайме, когда забили Мартинес и Тейлор, после перерыва соперник забил в свои ворота, а на 86-й окончательный итог установил Лионель Месси. Для аргентинца это восьмой гол в последние пять матчей, он забивал в каждом из них.
Leo couldn't take a night off from scoring!— Major League Soccer (@MLS) August 12, 2023
Messi makes it 4-0. ???????? pic.twitter.com/9E2ojuweZZ
Сергей Кривцов традиционно отыграл весь матч, "Интер" не пропустил, следовательно, со своей работой справился.
Соперник по полуфиналу еще не известен. Кроме "Интер" четвертьфинал уже также преодолели "Филадельфия" и "Нэшвилл".
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