Месси забил в 5-м матче подряд, Интер Майами вышел в полуфинал Кубка лиг

Клуб из Майами продолжает свое победное шествие на Кубке лиг – турнире, в котором принимают участие клубы МЛС и Мексики. В ночь на субботу, 12 августа, "Интер" встречался с "Шарлотт".

Если на предыдущем этапе "Интеру" пришлось изрядно понервничать в игре с "Далласом", то в четвертьфинале он уже доминировал. По крайней мере, во владении мячом и создании опасных моментов. Судьба встречи была решена еще в первом тайме, когда забили Мартинес и Тейлор, после перерыва соперник забил в свои ворота, а на 86-й окончательный итог установил Лионель Месси. Для аргентинца это восьмой гол в последние пять матчей, он забивал в каждом из них.

