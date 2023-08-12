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Месси забил в 5-м матче подряд, Интер Майами вышел в полуфинал Кубка лиг

MLS
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Сергей Кривцов тоже там был

Месси забил в 5-м матче подряд, Интер Майами вышел в полуфинал Кубка лиг

Getty Images / Global Images Ukraine

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Клуб из Майами продолжает свое победное шествие на Кубке лиг – турнире, в котором принимают участие клубы МЛС и Мексики. В ночь на субботу, 12 августа, "Интер" встречался с "Шарлотт".

Если на предыдущем этапе "Интеру" пришлось изрядно понервничать в игре с "Далласом", то в четвертьфинале он уже доминировал. По крайней мере, во владении мячом и создании опасных моментов. Судьба встречи была решена еще в первом тайме, когда забили Мартинес и Тейлор, после перерыва соперник забил в свои ворота, а на 86-й окончательный итог установил Лионель Месси. Для аргентинца это восьмой гол в последние пять матчей, он забивал в каждом из них.

Сергей Кривцов традиционно отыграл весь матч, "Интер" не пропустил, следовательно, со своей работой справился.

Соперник по полуфиналу еще не известен. Кроме "Интер" четвертьфинал уже также преодолели "Филадельфия" и "Нэшвилл".

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В статье: Сергей Кривцов Лионель Месси Интер Майами
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