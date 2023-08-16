Интер Майами выиграл все 6 матчей с Месси, у аргентинца 9 голов
Свой 9 гол Лионель Месси забил в ворота Филадельфии дальним ударом
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Сегодня состоялся матч 1/2 финала Кубка лиг "Майями" - "Филадельфия" (4:1).
На 20-й минуте Месси получил мяч недалеко от центрального круга, продвинулся вперед и точно пробил левой ногой с тридцати метров в дальний нижний угол ворот.
Ранее Месси сделал дубли в матчах с "Далласом" (4:4, по пенальти – 5:3), "Орландо Сити" (3:1) и "Атлантой" (4:0), в этой игре на его счету также голевая передача.
Кроме того, он поражал ворота во встречах с "Шарлотт" (4:0) и "Крус Асуль" (2:1).
Таким образом, "Майами" победил во всех 6 играх с момента дебюта аргентинца.
На счету Месси - 9 голов и 1 ассист в 6 матчах, проведенных в рамках Кубка Лиг.
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