  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Месси: У МЛС есть возможность для роста. Сейчас идеальное время
В тренде

Месси: У МЛС есть возможность для роста. Сейчас идеальное время

MLS
Обновлено
(1 голосов)

Иначе и быть не может

Месси: У МЛС есть возможность для роста. Сейчас идеальное время

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Liewig - Corbis/Corbis

Новина українською

Лионель Месси высказался об уровне МЛС в своем первом интервью после перехода в "Интер Майами".

– Как вам в Майами?

– Мы обживаемся. Дети скоро пойдут в школу. Было намного проще, чем мы думали.

У нас есть опыт жизни в Барселоне, в Париже – было сложно, но сейчас все по-другому, – сказал Месси.

Думаю, у лиги есть все возможности для этого (выйти на уровень европейских чемпионатов). Рост во многом зависит от самой лиги. Сейчас идеальное время, чтобы расти.

Пришло время для лиги сделать этот скачок, завершить процесс роста, завершить то, к чему лига стремилась уже какое-то время.

Здесь есть все для того, чтобы можно было увидеть футбол высшего уровня – из-за страны, структуры и множества других вещей, – сказал 36-етний аргентинец.

Месси пришел в "Интер Майами" свободным агентом этим летом. Следующий матч клуб из США сыграет в финале Кубка лиг с "Нэшвиллом" 20-го августа.

По теме
yellow-arrow
Интер Майами выиграл все 6 матчей с Месси, у аргентинца 9 голов
yellow-arrow
Кривцов и Месси помогают Майами разгромить Филадельфию в 1/2 финала Кубка Лиг. Видео
yellow-arrow
Месси забил в 5-м матче подряд, Интер Майами вышел в полуфинал Кубка лиг
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
foot11.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
18.08.2023 в 19:19
Як би я особисто не ставився до Лео, як би мене не дратували містячкові дебільні ідіоти - фанати Барси, я не можу не констатувати той факт, що Ліонель Мессі - найкращий гравець в історії футболу. Нехай кілька золотих м"ячів не мали йому належати, типу коли Іспанія стала ЧС, там мав би бути Хаві, або Іньєста. Або Ван Дейк. Або Левандовський. Але, стабільність Лео, та його досягнення, його титул Чемпіона Світу, роблять його справжньою Легендою футболу. На рівні з Пеле, або, скоріш за все, навіть вище. І ось такої ЛЕГЕНДИ ФУТБОЛУ ганебно, підкреслюю - ГАНЕБНО, позбулася Барселона
Ответить
0
-1
Лекарь (село Дарниця)
18.08.2023 в 19:12
Барселона ганебно позбавилася Мессі, це очевидно. Ляпорта тупо викинув Лео з Барси. Можливо, це було потрібно, за для порятунку клубу? хз. Але, як ніяк, те, що Лео позбулися - факт. Більш ганебного позбуття своєї ЛЕГЕНДИ важко пригадати. Цеж Барса! Вона завжди попереду, ага
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде