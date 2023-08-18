Месси: У МЛС есть возможность для роста. Сейчас идеальное время
Иначе и быть не может
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Liewig - Corbis/Corbis
Лионель Месси высказался об уровне МЛС в своем первом интервью после перехода в "Интер Майами".
– Как вам в Майами?
– Мы обживаемся. Дети скоро пойдут в школу. Было намного проще, чем мы думали.
У нас есть опыт жизни в Барселоне, в Париже – было сложно, но сейчас все по-другому, – сказал Месси.
– Думаю, у лиги есть все возможности для этого (выйти на уровень европейских чемпионатов). Рост во многом зависит от самой лиги. Сейчас идеальное время, чтобы расти.
Пришло время для лиги сделать этот скачок, завершить процесс роста, завершить то, к чему лига стремилась уже какое-то время.
Здесь есть все для того, чтобы можно было увидеть футбол высшего уровня – из-за страны, структуры и множества других вещей, – сказал 36-етний аргентинец.
Месси пришел в "Интер Майами" свободным агентом этим летом. Следующий матч клуб из США сыграет в финале Кубка лиг с "Нэшвиллом" 20-го августа.
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