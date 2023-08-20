Интер Майами завоевал первый трофей в истории. Месси забил шедевр, Кривцов реализовал пенальти
Для украинца это 21-й титул в карьере
Нынешний сезон начался для "Интера" из Майами, мягко говоря, не лучшим образом. Даже приезд Сергея Кривцова не спас от проблем в чемпионате – в Восточной конференции чемпионата МЛС команда идет последней.
Но все изменил приезд Лионеля Месси, пришедшийся на старт Кубка лиг – турнира, в котором принимают участие клубы из МЛС и чемпионату Мексики. Где-то Лео тащил сам, где-то партнеры начали тянуться к его уровню и уже играли заметно лучше. Как следствие, "Интер" дошел до финала, где ему противостоял "Нэшвилл" (четвертая команда Востока).
В решающей игре Месси снова сказал свое слово – в первом тайме он нанес невероятный удар после индивидуального прохода.
@LeaguesCup goals for our #10 #NSHvMIA | 0-1 pic.twitter.com/ELAqrPnMLb— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023
Но соперник во втором тайме отыгрался. После подачи углового Фафа Пико буквально затолкал мяч в сетку. Играть еще оставалось полчаса, но ни одна из команд не смогла склонить чашу весов в свою пользу. Хотя у "Нэшвилла" был отличный шанс в быстрой контратаке, но Кривцов помог своему голкиперу, заблокировав удар уже в пустые ворота!
Big time from Drake Callender! #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/peoGcCJom9— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 20, 2023
Овертаймы по регламенту не предусмотрены, поэтому пришлось бить пенальти. И тут разыгралась настоящая драма. Месси и Бускетс били первыми и реализовали свои попытки, что позволило повести в счете, потому что костариканец Рандал Леал ошибся. "Интер" забил еще дважды, но и "Нэшвилл" уже не отставал. И вот когда флоридцы могли уже праздновать, Уллоа не реализовал свою попытку. Серия перешла к первому промаху.
Примечательно, что шестой удар исполнял Сергей Кривцов и не подвел. Как и последующие 10 игроков в составах обеих команд. Серия дошла до ударов в исполнении голкиперов. И вот здесь наступила развязка. Голкипер "Интера" Дрейк Каллендер забил сам, а затем парировал удар своего визави Элиота Паникко.
The Drake Show #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/wK826NbIaN— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 20, 2023
1:1, 9:10 в серии пенальти в пользу "Интера" Майами, который выиграл первый трофей в своей недолгой истории. Лионель Месси отвечает на Кубок арабских чемпионов Криштиану Роналду, для Сергея Кривцова это 21-й титул в карьере!
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