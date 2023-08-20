  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Обогнал Дани Алвеса. Месси стал самым титулованным футболистом в истории
В тренде

Обогнал Дани Алвеса. Месси стал самым титулованным футболистом в истории

MLS
(1 голосов)

Очередное достижение аргентинца

Обогнал Дани Алвеса. Месси стал самым титулованным футболистом в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси вместе с "Интером" Майами победил "Нэшвилл" в финале Кубка лиг. Для аргентинца этот трофей стал рекордным в футбольной истории.

В общей сложности на счету Лео теперь 44 титула. По этому показателю он обогнал Дани Алвеса, у которого 43 трофея. Раньше они делили пальму первенства среди самых титулованных футболистов в истории.

Больше всего в активе Месси побед в чемпионате Испании – 10. Также на его счету восемь Суперкубков Испании, семь Кубков Испании, четыре трофея Лиги чемпионов, по три трофея КЧМ и Суперкубка Европы, две победы в Лиге 1 и одна – в Суперкубке Франции.

Также Лео выигрывал трофеи и со сборной Аргентины: Чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпийские игры и Финалиссиму.

Добавим, что "Интер" вскоре продолжит выступления в МЛС, где команда из Майами идет на последнем месте в турнирной таблице Восточной Конференции. 27 августа команда сыграет против "Нью Йорк Ред Буллс".

По теме
yellow-arrow
Интер Майами завоевал первый трофей в истории. Месси забил шедевр, Кривцов реализовал пенальти
yellow-arrow
Месси: У МЛС есть возможность для роста. Сейчас идеальное время
yellow-arrow
Интер Майами выиграл все 6 матчей с Месси, у аргентинца 9 голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Дани Алвес Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде