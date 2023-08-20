Обогнал Дани Алвеса. Месси стал самым титулованным футболистом в истории
Очередное достижение аргентинца
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Лионель Месси вместе с "Интером" Майами победил "Нэшвилл" в финале Кубка лиг. Для аргентинца этот трофей стал рекордным в футбольной истории.
В общей сложности на счету Лео теперь 44 титула. По этому показателю он обогнал Дани Алвеса, у которого 43 трофея. Раньше они делили пальму первенства среди самых титулованных футболистов в истории.
Больше всего в активе Месси побед в чемпионате Испании – 10. Также на его счету восемь Суперкубков Испании, семь Кубков Испании, четыре трофея Лиги чемпионов, по три трофея КЧМ и Суперкубка Европы, две победы в Лиге 1 и одна – в Суперкубке Франции.
Также Лео выигрывал трофеи и со сборной Аргентины: Чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпийские игры и Финалиссиму.
Добавим, что "Интер" вскоре продолжит выступления в МЛС, где команда из Майами идет на последнем месте в турнирной таблице Восточной Конференции. 27 августа команда сыграет против "Нью Йорк Ред Буллс".
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