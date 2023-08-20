Месси получил самую высокую оценку в финале Кубка лиг, Кривцов – среди лучших
Хороший поединок от обоих футболистов
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Сегодня ночью "Интер" Майами одержал победу в финале Кубка лиг, преодолев "Нэшвилл". Единственный гол команды Херардо Мартино забил Лионель Месси. Он и стал лучшим игроком поединка.
Статистический портал AiScore оценил действия аргентинца в 8,8 – самый высокий показатель среди обеих команд. Сергей Кривцов получил балл 7,3 – это четвертый показатель в "Интере".
На сайте FlashScore действия украинского защитника оценили тоже в 7,3. Однако этот балл – третий среди представителей обоих коллективов. Наибольшую оценку имеет голкипер "Интера" Коллендер (7,7), Месси занимает второе место (7,5).
Все они провели на поле 90 минут. Месси и Кривцов реализовали послематчевые пенальти.
Также аргентинский футболист выиграл награды лучшему бомбардиру Кубка лиг, а также лучшему игроку соревнования.
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