Интер Майами драматично вышел во второй финал за последнюю неделю. Месси отдал 2 ассиста

Клуб из Флориды продолжает пожинать плоды сотрудничества с Лионелем Месси. После победы в Кубке лиг "Интер" еще и сыграет за Кубок США. Это старейший футбольный турнир Штатов, в котором помимо профессиональных команд могут участвовать и аматоры. В этом году на старт вышли 99 участников.

В полуфинале "Интер" Майами встретился с лидирующим в восточной конференции МЛС "Цинциннати" (команда Месси при этом идет последней). В основе снова вышли Сергей Кривцов, Серхио Бускетс, Хорди Альба и, конечно, Лионель Месси.

И это был один из самых трудных матчей этим летом. "Цинциннати" вели 2:0 до 68-й минуты, пока Месси не подал на Кампанью. Сравнять счет удалось только на 90+7-й! И снова Лео нашел подачей Кампанью.

Otro más de Leo para Leo en el minuto 97! pic.twitter.com/5n5JMsjS1T — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023

Игра перешла в овертайм, где уже "Интер" вышел вперед на 93-й, однако соперник сумел отыграться на 114-й – забил Юя Кубо, который когда-то очень неплохо проявил себя в "Генте".

3:3 – пришлось пробивать послематчевые пенальти. В финале Кубка лиг "Интер" упустил шанс закрыть серию после пяти обязательных ударов, поэтому команды били по 11 раз. На этот раз команда из Майами вложилась в отведенный стандарт – все пять попыток от флоридцев были безупречными, тогда как у "Цинциннати" в последней попытке промахнулся Ник Хогланд.

Таким образом "Интер" Майами вышел в финал Кубка США, где сыграет с "Динамо Хьюстон". Решающий матч состоится 27 сентября.