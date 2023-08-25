  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Месси снялся в клипе колумбийского рэпера – Видео
В тренде

Месси снялся в клипе колумбийского рэпера – Видео

MLS
(1 голосов)

В ролике он передает рэперу Кубок лиг

Месси снялся в клипе колумбийского рэпера – Видео

фото - FC Inter Miami

Новина українською

Лионель Месси снялся в клипе колумбийского рэпера Maluma на трек "Trofeo". В конце он передает исполнителю первый свой трофей в "Интер Майами" – Кубка лиг.

Клип кончается тем, что исполнитель с трофеем в руках танцует. В инстаграм Maluma написал следующее: "Это дань уважения величайшему Лео Месси ????".

Также в песне участвует пуэрто-риканский исполнитель Yandel.

По теме
yellow-arrow
Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО
yellow-arrow
Кривцов и Месси попали в символическую сборную полуфинала Открытого Кубка США. ФОТО
yellow-arrow
Интер Майами драматично вышел во второй финал за последнюю неделю. Месси отдал 2 ассиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде