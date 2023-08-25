Месси снялся в клипе колумбийского рэпера – Видео

Лионель Месси снялся в клипе колумбийского рэпера Maluma на трек "Trofeo". В конце он передает исполнителю первый свой трофей в "Интер Майами" – Кубка лиг.

Клип кончается тем, что исполнитель с трофеем в руках танцует. В инстаграм Maluma написал следующее: "Это дань уважения величайшему Лео Месси ????".

Также в песне участвует пуэрто-риканский исполнитель Yandel.