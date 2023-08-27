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Интер Майами победил в МЛС впервые за три месяца: Кривцов не попал в заявку, Месси снова забил

MLS
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Команда выбралась из последнего места турнирной таблицы

Интер Майами победил в МЛС впервые за три месяца: Кривцов не попал в заявку, Месси снова забил

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь с 26 на 27 мая "Интер Майами" в гостях играл против "Нью-Йорк Ред Буллс". Матч завершился победой "геронов" с уверенным счетом 0:2.

Украинский защитник Сергей Кривцов не попал в заявку на этот матч. В то же время, Лионель Месси и Серхио Бускетс начали поединок со скамейки для запасных.

Аргентинец и испанец появились на поле при счете 1:0 в пользу "Интера" на 60-й минуте. В занавесе матча Месси довел счет до комфортного 2:0, успешно завершив атаку маямцев.

Для "Интера" эта победа стала первой в МЛС с 14 мая. С того времени во внутреннем чемпионате команда восемь раз уступила и трижды сыграла вничью.

Благодаря набранным очкам "геронам" удалось впервые за долгое время покинуть дно турнирной таблицы Восточной Конференции МЛС. Пока они находятся на 14 месте, имея два-три матча в запасе по сравнению с большинством соперников.

Следующий поединок "Интер" проведет 31 августа против "Нэшвилла".

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В статье: Нью-Йорк Ред Буллс Интер Майами
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