Месси могут наказать за отказ общаться с журналистами после дебютного матча в МЛС

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси может быть наказан по итогам матча регулярного чемпионата МЛС против "Нью-Йорк Ред Буллс", сообщает Goal.

По сведениям источника, 36-летний аргентинец отказался от общения с журналистами после дебютной игры в МЛС.

Аргентинец появился на поле при счете 1:0 в пользу "Интера" на 60-й минуте. В занавесе матча Месси довел счет до комфортного 2:0, успешно завершив атаку маямцев.

Для "Интера" эта победа стала первой в МЛС с 14 мая. С того времени во внутреннем чемпионате команда восемь раз уступила и трижды сыграла вничью. Месси в матче с "Нью-Йорк Ред Буллс" забил первый гол в МЛС. Всего на его счету 11 голов в 9 матчах за "Интер Майами".