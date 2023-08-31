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Интер Майами впервые не смог выиграть матч с Месси в составе

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Лищь ничья для флоридцев

Интер Майами впервые не смог выиграть матч с Месси в составе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь на четверг, 31 августа, в США прошли очередные матчи регулярного чемпионата МЛС. "Интер" из Майами, к которому приковано особое внимание из-за Месси и Кривцова, принимал "Нэшвилл".

Несмотря на большое преимущество, флоридцы в этот раз не смогли обыграть соперника – Месси промолчал, партнеры не поддержали. В итоге игра завершилась со счётом 0:0. Это впервые, когда "Интер" не смог выиграть с Лео в составе. Хотя стоит заметить, что несколько раз команда из Майами играла вничью в основное время, а затем выигрывала в серии пенальти.

Так, в частности, было и в предыдущей игре против "Нэшвилла" - в полуфинале Кубка США. Тогда игра завершилась 1:1, а по пенальти "Интер" выиграл.

Заметим, что второй матч подряд пропускал Сергей Кривцов.

После этой ничьей "Интер" остается 14-м в Восточной конференции. Отставание от 9-го места, ведущего к плей-офф, составляет 10 очков. При этом у "Интера" еще две игры в запасе.

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В статье: Лионель Месси Интер Майами
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