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88 дней держалась серия результативных действий Месси

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Месси впервые с 3 июня не отметился результативными действиями

88 дней держалась серия результативных действий Месси

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата МЛС против "Нэшвилла" (0:0).

Как сообщает Opta, "Нэшвилл" стал первой командой за 88 дней, кому удалось сдержать 36-летнего аргентинца. Последний раз Месси уходил с поля без голов и голевых передач в матче за "ПСЖ" против "Клермона" 3 июня.

Месси присоединился к "Интер Майями" 15 июля. С тех пор он сыграл в 10 матчах, забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи. Сегодня впервые он не забил и не сделал ассист.

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В статье: Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
OptaJack

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