88 дней держалась серия результативных действий Месси

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата МЛС против "Нэшвилла" (0:0).

Как сообщает Opta, "Нэшвилл" стал первой командой за 88 дней, кому удалось сдержать 36-летнего аргентинца. Последний раз Месси уходил с поля без голов и голевых передач в матче за "ПСЖ" против "Клермона" 3 июня.

Месси присоединился к "Интер Майями" 15 июля. С тех пор он сыграл в 10 матчах, забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи. Сегодня впервые он не забил и не сделал ассист.