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Месси ассистировал, Альба забивал. Интер Майами одержал вторую победу в трех последних турах MLS

MLS
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Месси ассистировал, Альба забивал. Интер Майами одержал вторую победу в трех последних турах MLS

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на четвертое сентября в США состоялся очередной матч местного чемпионата. "Интер Майами", к которому приковано внимание общественности из-за персоны Лионеля Месси, сыграл против "Лос-Анджелес Гэлакси".

Победа осталась за "Интером Майами" благодаря двум результативным действиям Лионеля Месси. Аргентинец ассистировал на второй и третий голы. С его передач забивали Жорди Альба и Леонардо Кампанья. Это были второй и третий результативные удары гостей в этом матче. Первый же нанес Факундо Фариас на четырнадцатой минуте.

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Стоит отметить, что весь матч за победителей отыграл украинский защитник Сергей Кривцов.

Это уже вторая победа "Интера Майами" в трех последних турах MLS. Раньше была ничья с "Нашвиллем", а перед тем победа над "Нью-Йорк Ред Буллз"

Благодаря этой победе "Интер Майами" набрал 25-е очко в турнирной таблице. В настоящее время команда Лионеля Месси идет на предпоследнем месте в своей конференции, но имеет несколько игр в запасе.

Месси ассистировал, Альба забивал. Интер Майами одержал вторую победу в трех последних турах MLS - изображение 1

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В статье: Сергей Кривцов Лионель Месси Жорди Альба Интер Майами
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