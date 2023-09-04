Месси ассистировал, Альба забивал. Интер Майами одержал вторую победу в трех последних турах MLS

В ночь на четвертое сентября в США состоялся очередной матч местного чемпионата. "Интер Майами", к которому приковано внимание общественности из-за персоны Лионеля Месси, сыграл против "Лос-Анджелес Гэлакси".

Победа осталась за "Интером Майами" благодаря двум результативным действиям Лионеля Месси. Аргентинец ассистировал на второй и третий голы. С его передач забивали Жорди Альба и Леонардо Кампанья. Это были второй и третий результативные удары гостей в этом матче. Первый же нанес Факундо Фариас на четырнадцатой минуте.

Стоит отметить, что весь матч за победителей отыграл украинский защитник Сергей Кривцов.

Это уже вторая победа "Интера Майами" в трех последних турах MLS. Раньше была ничья с "Нашвиллем", а перед тем победа над "Нью-Йорк Ред Буллз"

Благодаря этой победе "Интер Майами" набрал 25-е очко в турнирной таблице. В настоящее время команда Лионеля Месси идет на предпоследнем месте в своей конференции, но имеет несколько игр в запасе.