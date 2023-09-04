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В Лос-Анджелесе на матче с участием Месси на трубунах был замечен российский флаг

MLS
(1 голосов)

Инцидент произошел в матче чемпионата МЛС

В Лос-Анджелесе на матче с участием Месси на трубунах был замечен российский флаг

скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на четвертое сентября в США состоялся очередной матч местного чемпионата. "Интер Майами" в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл на выезде "Лос-Анджелес" со счетом 3:1.

После этого матча "Интер Майами" с 25 очками занимает 14-е место в Восточной конференции.

На последних добавленных минутах матча камеры выхватили трибуны за воротами гостей, на которых болельщики держали российский триколор. Пока никакой официальной информации об инциденте с флагом и болельщиками не поступало.

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В статье: Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
04.09.2023 в 09:40
Почитатели меськи все такие
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