В Лос-Анджелесе на матче с участием Месси на трубунах был замечен российский флаг
Инцидент произошел в матче чемпионата МЛС
скріншот з трансляції
В ночь на четвертое сентября в США состоялся очередной матч местного чемпионата. "Интер Майами" в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл на выезде "Лос-Анджелес" со счетом 3:1.
После этого матча "Интер Майами" с 25 очками занимает 14-е место в Восточной конференции.
На последних добавленных минутах матча камеры выхватили трибуны за воротами гостей, на которых болельщики держали российский триколор. Пока никакой официальной информации об инциденте с флагом и болельщиками не поступало.
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
04.09.2023 в 09:40
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