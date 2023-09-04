Интер Майами с Месси в составе не проигрывает 11 матчей подряд
Интер продолжил серию без поражений
фото - FC Inter Miami
Сегодня клуб из Майами победил "Лос-Анджелес" (3:1) в выездном матче МЛС. Месси в этой игре сделал две голевые передачи.
После дебюта Месси "Интер Майами" не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах.
Единственная команда МЛС с более длительной серией без поражений в 2023 году - это лидер Восточной конференции "Цинциннати", который не проигрывал 14 матчей подряд в период с апреля по июнь.
Всего в 11 играх за "Интер Майами" в различных турнирах на счету Месси 11 мячей и 5 голевых передач. В трех матчах МЛС у Лео гол и две результативные передачи.
Отметим, что аргентинец не забил во втором матче подряд - до этого ему не удалось отличиться в домашнем матче МЛС против "Нэшвилла" (0:0).
Следующую игру "Интер Майами" проведет 10 сентября. Соперником по домашнему матчу МЛС станет "Канзас-Сити".
Популярное сейчас
- Сборная Украины провела первую тренировку перед матчами с Англией и Италией
- Ликвидация живой силы и уничтожение артсистем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Месси ассистировал, Альба забивал. Интер Майами одержал вторую победу в трех последних турах MLS
- Интер Майами впервые не смог выиграть матч с Месси в составе
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО