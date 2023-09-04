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Интер Майами с Месси в составе не проигрывает 11 матчей подряд

MLS
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Интер продолжил серию без поражений

Интер Майами с Месси в составе не проигрывает 11 матчей подряд

фото - FC Inter Miami

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня клуб из Майами победил "Лос-Анджелес" (3:1) в выездном матче МЛС. Месси в этой игре сделал две голевые передачи.

После дебюта Месси "Интер Майами" не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах.

Единственная команда МЛС с более длительной серией без поражений в 2023 году - это лидер Восточной конференции "Цинциннати", который не проигрывал 14 матчей подряд в период с апреля по июнь.

Всего в 11 играх за "Интер Майами" в различных турнирах на счету Месси 11 мячей и 5 голевых передач. В трех матчах МЛС у Лео гол и две результативные передачи.

Отметим, что аргентинец не забил во втором матче подряд - до этого ему не удалось отличиться в домашнем матче МЛС против "Нэшвилла" (0:0).

Следующую игру "Интер Майами" проведет 10 сентября. Соперником по домашнему матчу МЛС станет "Канзас-Сити".

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В статье: Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
OptaJack

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