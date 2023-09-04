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Лионель Месси: Слава Богу, я еще могу продолжать играть и помогать команде. Очень благодарен болельщикам за любовь

MLS
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Лионель Месси поблагодарил американских болельщиков за теплый прием

Лионель Месси: Слава Богу, я еще могу продолжать играть и помогать команде. Очень благодарен болельщикам за любовь

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Сегодня "Интер Майами" победил в выездном матче против "Лос-Анджелеса", действующего чемпиона МЛС, со счетом 3:1.


"Я хорошо чувствую себя физически. Слава Богу, я еще могу продолжать играть в футбол и помогать команде всеми способами, которыми только могу. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.


Меня снова поразили болельщики. Я очень благодарен за любовь, которую они постоянно демонстрируют. Я не впервые играл в гостях, и меня здесь принимают вот так", - сказал нападающий "Интер Майами", который сделал две голевые передачи в игре против "Лос-Анджелеса".

Всего в 11 играх за "Интер Майами" в различных турнирах на счету Месси 11 мячей и 5 голевых передач.

Следующую игру "Интер Майами" проведет 10 сентября. Соперником по домашнему матчу МЛС станет "Канзас-Сити".

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В статье: Лионель Месси
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Источник:
ole.com

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