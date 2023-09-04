Лионель Месси: Слава Богу, я еще могу продолжать играть и помогать команде. Очень благодарен болельщикам за любовь

Сегодня "Интер Майами" победил в выездном матче против "Лос-Анджелеса", действующего чемпиона МЛС, со счетом 3:1.



"Я хорошо чувствую себя физически. Слава Богу, я еще могу продолжать играть в футбол и помогать команде всеми способами, которыми только могу. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.



Меня снова поразили болельщики. Я очень благодарен за любовь, которую они постоянно демонстрируют. Я не впервые играл в гостях, и меня здесь принимают вот так", - сказал нападающий "Интер Майами", который сделал две голевые передачи в игре против "Лос-Анджелеса".