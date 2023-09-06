Глава AFA - о Месси в МЛС: Весь мир смотрит футбол, на который мало кто обращал внимание
Клаудио Тапиа оценил влияние Лионеля Месси на МЛС
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Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа оценил влияние форварда "Интер Майами" Лионеля Месси на МЛС.
"Мне нравится наблюдать за тем, как он справляется с новыми задачами и продолжает побеждать, - это удивительно. Благодаря ему футбол, на который мало кто обращал внимание, теперь смотрит весь мир. Лига стала более конкурентоспособной, чем раньше", - приводит слова Тапиа Mundo Deportivo.
Ранее президент AFA заявлял, что Месси может сыграть на ЧМ-2026. 35-летний форвард перешел в "Интер Майами" в июле 2023 года. С тех пор он сыграл за команду 11 матчей, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.
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