Интер Майами разгромно проиграл на выезде в очередном матче MLS. Месси не играл из-за травмы
Досадные 2:5
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В MLS, элитарном дивизионе Соединенных Штатов Америки, прошел очередной тур. Состоялся, соответственно, и матч с участием команды Лионеля Месси и Сергея Кривцова. "Интер Майами" гостил у "Атланты Юнайтед".
Сейчас этот соперник идет в зоне плей-офф, поэтому он и был фаворитом встречи. Хозяевам удалось подтвердить свой статус. Несмотря на первый пропущенный, "Атланта Юнайтед" взяла матч под контроль и забила пять голов. "Интер" к первому мячу прибавил еще один и на этом остановился. Всего 5:2 – поражение команды Лионеля Месси и Сергея Кривцова.
Сам аргентинец не играл из-за мышечного повреждения. Его даже не было в заявке. Сергей Кривцов появился на поле на 83-й минуте, когда уже судьба победителя была решена.
После 27-ми сыгранных матчей "Интер Майами" идет на предпоследнем месте таблицы в своей конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет семь баллов.
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