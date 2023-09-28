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Интер Майами с Кривцовым проиграл в финале кубка США. Известна оценка украинцу от Sofascore

MLS
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Кривцов отыграл весь матч

Интер Майами с Кривцовым проиграл в финале кубка США. Известна оценка украинцу от Sofascore

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

"Интер Майами" проиграл "Хьюстон Динамо" в финале кубка США. Встреча на стадионе "ПНК Стэдиум" (Форт Лодердейл) завершилась со счетом 0:2.

Голами за "Хьюстон Динамо" отметились два полузащитника Гриффин Дорсей на 24 минуте и Амин Басси на 33 минуте. Единственный гол в составе "Интера Майами" на 90+1 минуте забил нападающий Хосеф Мартинес.

Сергей Кривцов отыграл весь матч за "Интер", Sofascore оценил игру украинца в 6.8 баллов. В активе Сергея: желтая карточка, два выноса мяча, дважды блокировал удары, один перехват, два отбора, пять из семи выигранных единоборств.

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Лионель Месси не принимал участия в матче из-за мышечной травмы. 36-летний футболист пропускает уже третий матч команды. "Интер Майами" не может победить без Месси в третьем матче подряд. Сначала было поражение от "Атланты" (2:5), после ничья с "Орландо Сити" (1:1) и снова поражение.

В MLS "Интер Майами" занимает 14 место в Восточной конференции с 32 очками. Лидирует в таблице "Цинциннати" (62 очка). В следующем туре команда Бекхэма встретится с "Нью-Йорк Сити" 1 октября.

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В статье: Сергей Кривцов Лионель Месси Интер Майами
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