Тренер Майами ответил на слухи о том, что Месси не сыграет до конца сезона МЛС
Из-за повреждения нападающий пропустил три матча подряд
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Из-за повреждения нападающий пропустил три матча подряд. В прошлый раз он выходил на поле 21 сентября.
"Это то, о чем я уже говорил. Будем оценивать состояние Месси от матча к матчу. Мы оценим его состояние перед игрой с "Чикаго Файр" [в четверг]. Будет ли он на скамейке, попадет ли в заявку, случится ли это уже в матче с "Чикаго" или в игре с "Цинциннати" [на следующих выходных]. Посмотрим.
Месси тренируется на поле индивидуально, но он чувствует себя лучше и лучше. Время покажет, кто говорит правду: я или человек, который написал эту заметку", - сказал Херардо Мартино.
Ранее, о том, что "Майами", возможно, придется доигрывать сезон без Месси, написал Пол Тенорио в The Athletic. До конца регулярного чемпионата МЛС "Интер Майами" осталось провести три матча - против "Чикаго Файр", "Цинциннати" и "Шарлоттом".
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