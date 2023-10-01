Тренер Майами ответил на слухи о том, что Месси не сыграет до конца сезона МЛС

Из-за повреждения нападающий пропустил три матча подряд. В прошлый раз он выходил на поле 21 сентября.

"Это то, о чем я уже говорил. Будем оценивать состояние Месси от матча к матчу. Мы оценим его состояние перед игрой с "Чикаго Файр" [в четверг]. Будет ли он на скамейке, попадет ли в заявку, случится ли это уже в матче с "Чикаго" или в игре с "Цинциннати" [на следующих выходных]. Посмотрим.

Месси тренируется на поле индивидуально, но он чувствует себя лучше и лучше. Время покажет, кто говорит правду: я или человек, который написал эту заметку", - сказал Херардо Мартино.