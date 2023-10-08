Интер Майами с Кривцовым и Месси проиграл лидеру МЛС

В матче регулярного чемпионата МЛС "Интер" Майами дома принимал "Цинцинатти". Матч завершился со счётом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в матче был забит на 78-й минуте. Его на свой счет записал 23-летний аргентинский нападающий Альваро Барреаль.

Украинский центрбек Сергей Кривцов вышел в стартовом составе "Интера" и провел на поле весь матч. Аналитический портал Who Scored поставил ему худшую оценку среди футболистов основы обеих команд.

Звездный легионер команды из Майами Лионель Месси впервые с 21 сентября вернулся в игру. Он пропустил последние четыре поединка, однако сегодня вышел во втором тайме на 55-й минуте. Также весь матч провел Серхио Бускетс, а Хорди Альба не попал в заявку.

После этого поражения "Цинцинатти" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Интер" находиться на 14-м месте. До девятой позиции, которая дает возможность играть в плей-офф, команду отделяет семь очков, однако еще есть два матча в запасе. Так как у "геронов" осталось еще два матча, то они упустили шанс выйти в плей-офф.