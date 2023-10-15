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Ибрагимович: с приходом Месси в МЛС американцы могут вернуться к просмотру футбола

MLS
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Ибрагимович выступал в МЛС

Ибрагимович: с приходом Месси в МЛС американцы могут вернуться к просмотру футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович высказался относительно возрождения интереса к футболу в США после перехода аргентинского форварда Лионеля Месси в "Интер Майами".

"Теперь, когда Месси стал играть в МЛС, американцы могут вернуться к просмотру футбола. Я рад, что он там. После того, как я покинул США, американцы перестали смотреть футбол", - приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. Ранее сообщалось, что аргентинский футболист может перебраться в Саудовскую Аравию.

Ибрагимович выступал в составе "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 по 2019 год.

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В статье: Лионель Месси Златан Ибрагимович
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Источник:
gazzetta

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