Ибрагимович: с приходом Месси в МЛС американцы могут вернуться к просмотру футбола
Ибрагимович выступал в МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович высказался относительно возрождения интереса к футболу в США после перехода аргентинского форварда Лионеля Месси в "Интер Майами".
"Теперь, когда Месси стал играть в МЛС, американцы могут вернуться к просмотру футбола. Я рад, что он там. После того, как я покинул США, американцы перестали смотреть футбол", - приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. Ранее сообщалось, что аргентинский футболист может перебраться в Саудовскую Аравию.
Ибрагимович выступал в составе "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 по 2019 год.
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