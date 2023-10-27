Лионель Месси выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку МЛС

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не вошел в финальную тройку номинантов на приз самому ценному игроку МЛС, сообщается на официальном сайте лиги.

На победу претендуют Лусиано Акоста ("Цинциннати"), Тьяго Альмада ("Атланта Юнайтед") и Дени Буанга ("Лос-Анджелес").

При этом аргентинец попал в финальную тройку номинантов на приз лучшему новичку МЛС. На победу также претендуют Георгиос Якумакис ("Атланта Юнайтед") и Эдуард Левен ("Сент-Луис Сити").

Лионель Месси перешел в "Интер Майами" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контракт аргентинского нападающего с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.