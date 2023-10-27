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Лионель Месси выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку МЛС

MLS
(1 голосов)

Но аргентинец попал в тройку номинантов на приз лучшему новичку МЛС

Лионель Месси выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку МЛС

Getty Images/Global images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не вошел в финальную тройку номинантов на приз самому ценному игроку МЛС, сообщается на официальном сайте лиги.

На победу претендуют Лусиано Акоста ("Цинциннати"), Тьяго Альмада ("Атланта Юнайтед") и Дени Буанга ("Лос-Анджелес").

При этом аргентинец попал в финальную тройку номинантов на приз лучшему новичку МЛС. На победу также претендуют Георгиос Якумакис ("Атланта Юнайтед") и Эдуард Левен ("Сент-Луис Сити").

Лионель Месси перешел в "Интер Майами" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контракт аргентинского нападающего с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

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В статье: Лионель Месси
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Источник:
mlssoccer

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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
27.10.2023 в 19:03
А шо случилось? Пешеход уже и ходить по полю не хочет?
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0
0
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Romantíco777 (Alicante)
27.10.2023 в 18:18
А шо ж такоє???это ему не левые золотые мячи получать!!!#мессинедочемпионкупленногочм
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0
-1
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Spokoyno (Київ)
27.10.2023 в 15:35
Ну ТАК призначити переможцем того хто прийшов наприкінці сезону та зіграв менше третини матчів це нонсенс А серед новачків "побореться"... і скоріш за все ВИГРАЄ! Стільки шороху наробив!
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+1
0
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VictCo (Київ)
27.10.2023 в 13:09
В його віці КР7 був лідером в Європі, а цей клоун навіть МЛС не тягне. Занавіс!
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0
-3
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Баpceлиниуc
27.10.2023 в 14:24
Кубок МЛС для Интера в одиночку выиграл, не тянет он блъ... дебил блъ..
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+1
0
avatar
Campеón
27.10.2023 в 12:36
ну от і всьо а через рік почнуть освистувати як у Франції. скоро зрозуміють і в США, що за лайно вони підписали
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0
-2
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Баpceлиниуc
27.10.2023 в 14:19
ой, та не пиз@и ото
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0
0

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