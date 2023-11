Чичарито покидает Лос-Анджелес Гэлакси

"Лос-Анджелес Гэлакси" сообщил в "Х" (бывшем "Twitter"), что нападающий Хавьер Эрнандес (Чичарито) больше не будет выступать за их клуб.

The #LAGalaxy have parted ways with forward Javier “Chicharito” Hernández.



