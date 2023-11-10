Месси: В нынешнем футболе больше не воспитывают плеймейкеров
Все приспосабливаются под схему 4-3-3
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Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси высказался об игроках и современном футболе.
"Характеристики, которыми должен обладать десятый номер? Сегодня футбол сильно изменился. С самого раннего возраста футболисты начинают играть по схеме 4-4-3, или в три защитника, или в пять защитников. Типичный номер десять не вписывается в подобные системы. В нынешнем футболе потерян способ воспитания игроков под десятым номером, плеймейкеров. Их больше не существует, поскольку они не подходят под систему", — приводит слова Месси Madrid Universal.
Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду "Золотой мяч" получил Лионель Месси.
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