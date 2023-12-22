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Официально. Суарес воссоединился с Месси в Интер Майами

MLS
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Интер собирает старую банду

Официально. Суарес воссоединился с Месси в Интер Майами

intermiamicf.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный уругвайский форвард Луис Суарес снова сыграет с Лионелем Месси - он перешел в "Интер Майами".

Об это официально сообщила пресс-служба американского клуба.

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Об условиях соглашения клуб не пишет, однако ранее СМИ сообщали о контракте по схеме "1+1".

В 2023 году уругваец выступал за "Гремио" и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач.

Суарес играл за "Барселону" вместе с Лионелем Месси с 2014-го по 2020 год.

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