Официально. Суарес воссоединился с Месси в Интер Майами

Легендарный уругвайский форвард Луис Суарес снова сыграет с Лионелем Месси - он перешел в "Интер Майами".

Об это официально сообщила пресс-служба американского клуба.

Об условиях соглашения клуб не пишет, однако ранее СМИ сообщали о контракте по схеме "1+1".

В 2023 году уругваец выступал за "Гремио" и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач.

Суарес играл за "Барселону" вместе с Лионелем Месси с 2014-го по 2020 год.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9????



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



