Официально. Суарес воссоединился с Месси в Интер Майами
Интер собирает старую банду
intermiamicf.com
Легендарный уругвайский форвард Луис Суарес снова сыграет с Лионелем Месси - он перешел в "Интер Майами".
Об это официально сообщила пресс-служба американского клуба.
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Об условиях соглашения клуб не пишет, однако ранее СМИ сообщали о контракте по схеме "1+1".
В 2023 году уругваец выступал за "Гремио" и был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач.
Суарес играл за "Барселону" вместе с Лионелем Месси с 2014-го по 2020 год.
Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9????— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023
We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!
Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i
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