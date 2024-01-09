Аталанта Юнайтед подписала хавбека Чикаго

"Аталанта Юнайтед" подписала контракт с полузащитником Даксом Маккарти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до конца этого сезона и имеет опцию продлить до 2025 года.

"Дакс был одним из самых стабильных полузащитников на протяжении всей своей выдающейся карьеры в MLS. Он является конкурентом и принесет хороший менталитет и лидерство нашей команде. В течение последних нескольких сезонов он доказывал, что постоянно играет на высоком уровне. Мы рады приветствовать его и его семью в Атланте", - сказал технический директор "Атланта Юнайтед" Карлос Боканегра.