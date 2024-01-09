Атланта Юнайтед подписала хавбека Чикаго
Контракт действует до июня 2024 года
transfermarkt
"Аталанта Юнайтед" подписала контракт с полузащитником Даксом Маккарти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Соглашение рассчитано до конца этого сезона и имеет опцию продления до 2025 года.
"Дакс был одним из самых стабильных полузащитников на протяжении всей своей выдающейся карьеры в MLS. Он принесет хороший менталитет и лидерство нашей команде. В течение последних нескольких сезонов он доказывал, что постоянно играет на высоком уровне. Мы рады приветствовать его и его семью в Атланте", - сказал технический директор "Атланта Юнайтед" Карлос Боканегра.
????️ #ATLUTD announced today it has signed free agent midfielder Dax McCarty through the 2024 season with an option for 2025. https://t.co/jfk2xY205S— Atlanta United FC (@ATLUTD) January 9, 2024
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