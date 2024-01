Атланта Юнайтед подписала хавбека Чикаго

"Аталанта Юнайтед" подписала контракт с полузащитником Даксом Маккарти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до конца этого сезона и имеет опцию продления до 2025 года.

