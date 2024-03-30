Звездный футболист Интер Майами пропустит еще один матч команды
Лионель Месси не сыграет против Нью-Йорк Сити
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист "Интер Майами" Лионель Месси продолжает восстановление после мышечной травмы.
Помощник главного тренера Хавьер Моралес подтвердил, что форвард не примет участия в матче против "Нью-Йорк Сити".
"Лео работает с физиотерапевтами. Его участие в завтрашнем матче исключено. Его не будет, потому что мы стараемся сделать все возможное, чтобы он мог сыграть дома в следующую среду против "Монтеррея".
Матч "Интер Майами" - "Нью-Йорк Сити" состоится 31 марта.
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Источник:espn
Опубликовал: Екатерина Власова
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