Звездный футболист Интер Майами пропустит еще один матч команды

Футболист "Интер Майами" Лионель Месси продолжает восстановление после мышечной травмы.

Помощник главного тренера Хавьер Моралес подтвердил, что форвард не примет участия в матче против "Нью-Йорк Сити".

"Лео работает с физиотерапевтами. Его участие в завтрашнем матче исключено. Его не будет, потому что мы стараемся сделать все возможное, чтобы он мог сыграть дома в следующую среду против "Монтеррея".