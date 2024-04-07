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Голевое возвращение Месси. Интер Майами без Кривцова сыграл вничью в матче MLS – ВИДЕО

MLS

Тренер Херардо Мартино удивил составом на эту игру

Голевое возвращение Месси. Интер Майами без Кривцова сыграл вничью в матче MLS – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" встречался с "Колорадо Репидс". Матч завершился со счётом 2:2.

В стартовом составе "геронов" не появилось ни одного звездного футболиста. Луис Суарес в этом поединке вообще не вышел, а Бускетс, Месси и Альба заменили своих партнеров во втором тайме.

В результате аргентинец забил первый гол своей команды. Он вернулся на поле впервые с 14 сентября после залечивания травмы.

Украинский защитник Сергей Кривцов не попал в заявку. Он пропустил уже третий матч подряд.

"Интер" находится на третьей строчке турнирной таблицы Восточной Конференции. Следующий матч команда проведет против "Монтеррея" в Кубке чемпионов КОНКАКАФ 11 апреля.

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Сергей Кривцов Лионель Месси Херардо Мартино Колорадо Рэпидз (США) Интер Майами
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
07.04.2024 в 11:24
А що поробиш, коли головним зіркам далеко за тридцять і всі матчі вони відпрацювати на всі сто не зможуть Доводиться тренерському штабу голову поламати, щоб і результату досягти і зіркову гвардію не загоняти!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
07.04.2024 в 11:24
А що поробиш, коли головним зіркам далеко за тридцять і всі матчі вони відпрацювати на всі сто не зможуть Доводиться тренерському штабу голову поламати, щоб і результату досягти і зіркову гвардію не загоняти!
sticker
Ответить
0
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