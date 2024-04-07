Голевое возвращение Месси. Интер Майами без Кривцова сыграл вничью в матче MLS – ВИДЕО

В рамках регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" встречался с "Колорадо Репидс". Матч завершился со счётом 2:2.

В стартовом составе "геронов" не появилось ни одного звездного футболиста. Луис Суарес в этом поединке вообще не вышел, а Бускетс, Месси и Альба заменили своих партнеров во втором тайме.

В результате аргентинец забил первый гол своей команды. Он вернулся на поле впервые с 14 сентября после залечивания травмы.

Украинский защитник Сергей Кривцов не попал в заявку. Он пропустил уже третий матч подряд.

"Интер" находится на третьей строчке турнирной таблицы Восточной Конференции. Следующий матч команда проведет против "Монтеррея" в Кубке чемпионов КОНКАКАФ 11 апреля.