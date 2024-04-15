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Матч Канзас-Сити - Интер Майами стал одним из самых посещаемых в истории МЛС

MLS

Эффект Месси?

Матч Канзас-Сити - Интер Майами стал одним из самых посещаемых в истории МЛС

Miami Herald

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В очередном туре американского чемпионата Луис Суарес и компания посетили одноименный штат. Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Впрочем, к началу второго тайма гол+пас Лионеля вывел гостей вперед.

Поединок завершился в пользу "Интера" (3:2). За событиями на поле наблюдали 72 610 зрителей – Эрроухед Стедиум был заполнен на 95%.

Этот показатель стал четвёртым в истории лиги. Отметим, что рекорд был установлен летом 2023 года во время дерби Лос-Анджелеса. Тогда на арену Rose Bowl пришли 82 110 поклонников футбола.

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Лионель Месси Луис Суарес Канзас Сити (США) Интер Майами
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Источник:
MLS
Опубликовал: Александр Симченко
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