Матч Канзас-Сити - Интер Майами стал одним из самых посещаемых в истории МЛС
Эффект Месси?
Miami Herald
В очередном туре американского чемпионата Луис Суарес и компания посетили одноименный штат. Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Впрочем, к началу второго тайма гол+пас Лионеля вывел гостей вперед.
Поединок завершился в пользу "Интера" (3:2). За событиями на поле наблюдали 72 610 зрителей – Эрроухед Стедиум был заполнен на 95%.
Этот показатель стал четвёртым в истории лиги. Отметим, что рекорд был установлен летом 2023 года во время дерби Лос-Анджелеса. Тогда на арену Rose Bowl пришли 82 110 поклонников футбола.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MLS
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер берет свое в меньшинстве, Полесье снова побеждает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Трубин впервые с октября не сыграет в стартовом составе за Бенфику
- Клопп о 0:1 от Кристал Пэлас: Вы могли бы стоять здесь в другой день и видеть те же самые мячи в воротах
- С голами Месси и Суареса. Интер Майами победил впервые за шесть матчей – ВИДЕО
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн