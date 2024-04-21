Интер Майами победил Нэшвилл 3:1. Месси оформил дубль, Бускетс забил один из голов - ВИДЕО

В рамках регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" играл дома против "Нэшвилла СК". Матч завершился победой первой команды со счетом 3:1.

Счет был открыт на второй минуте гостями благодаря автоголу Негри. Однако уже к 39 минуте "Интер" вышел вперед. Сначала Месси отличился голом, а затем аргентинец оформил ассист на Бускетса.

На 81-й минуте матча Лео сам и поставил точку в матче ударом с пенальти. В текущем сезоне MLS у него семь голов и три ассиста. Он идет на втором месте в рейтинге бомбардиров.

Украинский центральный защитник Сергей Кривцов не участвовал в этом матче. Он не попадает в заявку "Интера" с 23 марта – в общей сложности пропустил уже шесть поединков.

На данный момент команда из Майами лидирует в турнирной таблице Восточной Конференции.