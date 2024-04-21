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Интер Майами победил Нэшвилл 3:1. Месси оформил дубль, Бускетс забил один из голов - ВИДЕО

MLS

"Героны" лидируют в турнирной таблице

Интер Майами победил Нэшвилл 3:1. Месси оформил дубль, Бускетс забил один из голов - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" играл дома против "Нэшвилла СК". Матч завершился победой первой команды со счетом 3:1.

Счет был открыт на второй минуте гостями благодаря автоголу Негри. Однако уже к 39 минуте "Интер" вышел вперед. Сначала Месси отличился голом, а затем аргентинец оформил ассист на Бускетса.

На 81-й минуте матча Лео сам и поставил точку в матче ударом с пенальти. В текущем сезоне MLS у него семь голов и три ассиста. Он идет на втором месте в рейтинге бомбардиров.

Украинский центральный защитник Сергей Кривцов не участвовал в этом матче. Он не попадает в заявку "Интера" с 23 марта – в общей сложности пропустил уже шесть поединков.

На данный момент команда из Майами лидирует в турнирной таблице Восточной Конференции.

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Сергей Кривцов Лионель Месси Серхио Бускетс Интер Майами Нэшвилл (США)
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
21.04.2024 в 10:34
Майстерність не проп'єш Так декілька років тому Ліонель і три , і чотири у подібному матчі міг забити... але роки додають досвіду, але сил не додають Судячі з відео огляду матч був цікавим... І футбол в США завдяки Мессі та іншим хоч і віковим, але зіркам стає більш привабливим Може за декілька років у трійку найпопулярніших видів спорту там увійти. А це величезні гроши! Удар по європейських клубах, що не зможуть перспективну молодь до себе забирати...
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
21.04.2024 в 10:34
Майстерність не проп'єш Так декілька років тому Ліонель і три , і чотири у подібному матчі міг забити... але роки додають досвіду, але сил не додають Судячі з відео огляду матч був цікавим... І футбол в США завдяки Мессі та іншим хоч і віковим, але зіркам стає більш привабливим Може за декілька років у трійку найпопулярніших видів спорту там увійти. А це величезні гроши! Удар по європейських клубах, що не зможуть перспективну молодь до себе забирати...
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