Легендарный французский форвард летом покинет Милан, чтобы продолжить карьеру в клубе MLS - Инсайдер
Оливье Жиру покинет итальянский клуб как свободный агент
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский форвард Оливье Жиру покинет "Милан" этим летом.
По информации Фабрицио Романо, игрок подпишет контракт с клубом MLS "Лос-Анджелес", который будет рассчитан до декабря 2025 года. Сейчас между всеми сторонами есть устная договоренность, а соглашение будет обнародовано в ближайшее время.
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Жиру в нынешнем сезоне Серии А забил 13 голов и отдал 8 результативных передач в 30 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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