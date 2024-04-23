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Легендарный французский форвард летом покинет Милан, чтобы продолжить карьеру в клубе MLS - Инсайдер

MLS
Обновлено

Оливье Жиру покинет итальянский клуб как свободный агент

Легендарный французский форвард летом покинет Милан, чтобы продолжить карьеру в клубе MLS - Инсайдер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский форвард Оливье Жиру покинет "Милан" этим летом.

По информации Фабрицио Романо, игрок подпишет контракт с клубом MLS "Лос-Анджелес", который будет рассчитан до декабря 2025 года. Сейчас между всеми сторонами есть устная договоренность, а соглашение будет обнародовано в ближайшее время.

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Жиру в нынешнем сезоне Серии А забил 13 голов и отдал 8 результативных передач в 30 матчах.

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Оливье Жиру Милан ФК
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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