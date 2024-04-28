Интер Майами одержал волевую победу. Месси оформил три голевых действия – ВИДЕО
Также отличились Суарес и Бускетс
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В рамках регулярного чемпионата MLS "Нью-Ингленд Революшн" играл дома против "Интера" Майами.
Хозяева открыли счёт уже на первой минуте. На 38-й секунде матча Чанкалай перекинул голкипера Коллендера.
"Интер" сравнил цифры на табло на 32 минуте благодаря Месси, а в середине второго тайма Лео оформил дубль – на этот раз с передачи Бускетса.
В завершение матча забил 19-летний талант "геронов" Кремаски, а на 89 минуте Луис Суарес отличился с передачи Месси.
Украинский защитник Сергей Кривцов пропускал этот поединок из-за травмы. Он не играет за "Интер" с 23 марта.
На данный момент команда из Майами возглавляет турнирную таблицу MLS Восточной Конференции. Отрыв от второго "Цинцинатти" составляет три зачетных пункта.
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