Месси признан лучшим игроком месяца в МЛС
Аргентинец получил очередную награду в своей карьере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
36-летний нападающий "Интер Майами" Лионель Месси признан лучшим игроком МЛС по итогам апреля.
В течение прошлого месяца аргентинский форвард отыграл 4 матча в регулярном чемпионате. Он забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Он поучаствовал в 10 из 12 голов команды, которая одержала три победы и один раз сыграла вничью. В среднем Лео требовалось 31,5 минуты на результативное действие.
Сейчас "Интер Майами" занимает 1-е место в Восточной конференции MLS, набрав 21 балл в 11 поединках.
A class apart! ???? Leo Messi takes home the @MLS Player of the Month award in April with an impressive 6 goals and 4 assists! ????????— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 2, 2024
Details: https://t.co/BFuKmwUxoO pic.twitter.com/ABOSpEIUrQ
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