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Месси признан лучшим игроком месяца в МЛС

MLS

Аргентинец получил очередную награду в своей карьере

Месси признан лучшим игроком месяца в МЛС

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

36-летний нападающий "Интер Майами" Лионель Месси признан лучшим игроком МЛС по итогам апреля.

В течение прошлого месяца аргентинский форвард отыграл 4 матча в регулярном чемпионате. Он забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Он поучаствовал в 10 из 12 голов команды, которая одержала три победы и один раз сыграла вничью. В среднем Лео требовалось 31,5 минуты на результативное действие.

Сейчас "Интер Майами" занимает 1-е место в Восточной конференции MLS, набрав 21 балл в 11 поединках.

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Источник:
intermiamicf
Опубликовал: Алина Ерофеева
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