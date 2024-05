Месси признан лучшим игроком месяца в МЛС

36-летний нападающий "Интер Майами" Лионель Месси признан лучшим игроком МЛС по итогам апреля.

В течение прошлого месяца аргентинский форвард отыграл 4 матча в регулярном чемпионате. Он забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Он поучаствовал в 10 из 12 голов команды, которая одержала три победы и один раз сыграла вничью. В среднем Лео требовалось 31,5 минуты на результативное действие.

Сейчас "Интер Майами" занимает 1-е место в Восточной конференции MLS, набрав 21 балл в 11 поединках.

A class apart! ???? Leo Messi takes home the @MLS Player of the Month award in April with an impressive 6 goals and 4 assists! ????????



