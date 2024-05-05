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Интер Майами разгромил Нью-Йорк РБ 6:2. Месси и Суарес оформили 10 результативных действий – ВИДЕО

MLS

Кривцов впервые за долгое время попал в заявку на матч

Интер Майами разгромил Нью-Йорк РБ 6:2. Месси и Суарес оформили 10 результативных действий – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках регулярного чемпионата МЛС "Интер" Майами встречался дома с "Нью-Йорк Ред Буллс". Матч завершился победой подопечных Мартино 6:2.

Счет открыли гости на 30-й минуте встречи, благодаря чему они победили в первом тайме. А вот после перерыва начали развлекаться "героны".

На 48-й минуте Рохас сравнял счет с ассиста Месси, а затем практически сразу Лео и сам забил (после передаче от Суареса). На 62-й минуте Рохас оформил дубль, а в период с 69 по 81 минуту Суарес забил трижды – все голы результативных передач Месси.

В общей сложности Луис и Лео оформили сегодня 10 результативных действий. Суарес забил три гола и отдал один ассист, а Месси отметился одним точным ударом и отдал пять голевых передач. На данный момент аргентинец и уругваец возглавляют бомбардирскую гонку МЛС с 10-ю голами в активе у каждого.

Отметим, что украинец Сергей Кривцов впервые с 23 марта попал в заявку "Интера" на матч. Сегодня он просидел все 90 минут на скамейке для запасных.

В настоящее время "героны" лидируют в турнирной таблице Восточной Конференции МЛС.

"Интер" Майами - "Нью-Йорк РБ" 6:2

Голы: Рохас 48, 62, Месси 50, Суарес 69, 75, 81 – Ванзейр 30, Форсберг 90+7 (пен.)

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