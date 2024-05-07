Инфантино: МЛС нужно быть смелее и приглашать лучших. Благодаря Месси у них заполненные стадионы

Президент ФИФА Джанни Инфантино дал свой совет МЛС по развитию чемпионата.

"Я сказал им, что вам нужно быть немного смелее, больше вовлекаться в игру, привлекать лучших игроков. "Эффект Месси", если мы хотим это так назвать, заключается в том, как Месси и "Интер Майами" заполняют стадионы. Причём, не стадионы MLS, а стадионы НФЛ (американский футбол - прим.).

"Мы хотим добиваться лучших результатов, поэтому нужно не только приглашать лучших игроков, но и предоставить лучшую игру и лучшее зрелище. Для этого нужно инвестировать в футболистов. Мы хотим показать детям, когда они ещё учатся в школе или очень юны, что благодаря футболу можно прийти к славе, стать одной из мировых звезд.

Это то, чего они, возможно, ещё не понимают. Они видят это в баскетболе, американском футболе, бейсболе и хоккее. Но в футболе до этого еще далеко. Для этого приходится ехать в Европу. А есть ли вообще по-настоящему великий американский футболист?" — сказал президент ФИФА.