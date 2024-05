Клуб MLS подписал контракт с 14-летним вундеркиндом. Следующая остановка – Манчестер

Полузащитник "Филадельфии Юнион" Каван Салливан подписал контракт со своим клубом.

По словам Фабрицио Романо, Салливан не задержится в США надолго. Его переход в "Манчестер Сити" - лишь вопрос времени. Англичане уже готовят все окончательные документы.

Ожидается, что Каван присоединится к "Манчестер Сити" летом 2027 года.

Big day. So proud of you bro and can’t wait to play with you ❤️ Love you @sullivan_cavan https://t.co/Ixlv7y84wq