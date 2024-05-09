Клуб MLS подписал контракт с 14-летним вундеркиндом. Следующая остановка – Манчестер
Его переход в Манчестер Сити - лишь вопрос времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Филадельфии Юнион" Каван Салливан подписал контракт со своим клубом.
Remember the name.#DOOP pic.twitter.com/cgpJm9GKWZ— Philadelphia Union (@PhilaUnion) May 9, 2024
По словам Фабрицио Романо, Салливан не задержится в США надолго. Его переход в "Манчестер Сити" - лишь вопрос времени. Англичане уже готовят все окончательные документы.
Ожидается, что Каван присоединится к "Манчестер Сити" летом 2027 года.
Big day. So proud of you bro and can’t wait to play with you ❤️ Love you @sullivan_cavan https://t.co/Ixlv7y84wq— Quinn Sullivan (@QuinnSullivan33) May 9, 2024
В составе сборной США U-15 Салливан забил 5 голов в 9 матчах.
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Источник:Phila Union
Опубликовал: Екатерина Власова
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