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Клуб MLS подписал контракт с 14-летним вундеркиндом. Следующая остановка – Манчестер

MLS
Обновлено

Его переход в Манчестер Сити - лишь вопрос времени

Клуб MLS подписал контракт с 14-летним вундеркиндом. Следующая остановка – Манчестер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Филадельфии Юнион" Каван Салливан подписал контракт со своим клубом.

По словам Фабрицио Романо, Салливан не задержится в США надолго. Его переход в "Манчестер Сити" - лишь вопрос времени. Англичане уже готовят все окончательные документы.

Ожидается, что Каван присоединится к "Манчестер Сити" летом 2027 года.

В составе сборной США U-15 Салливан забил 5 голов в 9 матчах.

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Источник:
Phila Union
Опубликовал: Екатерина Власова
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