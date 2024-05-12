Поучаствовал в победе. Арендованный у Шахтера нападающий забил дебютный гол в МЛС команде украинца – ВИДЕО

В матче регулярного чемпионата МЛС "Коламбус Крю" играл дома против "Цинцинати". Матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

Первый гол в матче забил арендованный у донецкого "Шахтера" нападающий Кевин Келси. На 74 минуте он головой замкнул подачу от партнера.

KEVIN. KELSY.



Welcome to the show, kid. Breakthrough for @fccincinnati! pic.twitter.com/REGMr9vWS0 — Major League Soccer (@MLS) May 12, 2024

Через две минуты "Цинцинати" забил еще один гол, а "Коламбус" отыграл один мяч лишь незадолго до финального свистка.

"Коламбус Крю" также представляет украинский центральный защитник Евгений Чеберко. Правда, он провел весь поединок на скамейке запасных.

Добавим, что для Келси это был второй матч за "Цинцинати". Во второй раз он появился со скамьи для запасных.