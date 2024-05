Поучаствовал в победе. Арендованный у Шахтера нападающий забил дебютный гол в МЛС команде украинца – ВИДЕО

В матче регулярного чемпионата МЛС "Коламбус Крю" играл дома против "Цинцинати". Матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

Первый гол в матче забил арендованный у донецкого "Шахтера" нападающий Кевин Келси. На 74 минуте он головой замкнул подачу от партнера.

KEVIN. KELSY.



Welcome to the show, kid. Breakthrough for @fccincinnati! pic.twitter.com/REGMr9vWS0